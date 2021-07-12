Воробьёв назвал хорошими темпы вакцинации в Подмосковье

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал хорошими темпы вакцинации от коронавируса в регионе.
Воробьёв назвал хорошими темпы вакцинации в Подмосковье
  • РИА Новости

«Мы благодаря пониманию с жителями и работе блока здравоохранения идём неплохим темпом. Темп хороший на самом деле: 57 тыс. вакцин — это средний показатель за прошедшую неделю. Это достаточно большое количество», — приводит агентство «Москва» слова губернатора.

Он отметил, что врачи мобилизованы в стационарах, поликлиниках, в торговых центрах.

По его словам, порой создаются очереди.

11 июля сообщалось, что в Московской области порядка 1,2 млн человек привились двумя компонентами вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить