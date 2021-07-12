Воробьёв назвал хорошими темпы вакцинации в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал хорошими темпы вакцинации от коронавируса в регионе.

«Мы благодаря пониманию с жителями и работе блока здравоохранения идём неплохим темпом. Темп хороший на самом деле: 57 тыс. вакцин — это средний показатель за прошедшую неделю. Это достаточно большое количество», — приводит агентство «Москва» слова губернатора.

Он отметил, что врачи мобилизованы в стационарах, поликлиниках, в торговых центрах.

По его словам, порой создаются очереди.

11 июля сообщалось, что в Московской области порядка 1,2 млн человек привились двумя компонентами вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.