Почти 1,2 млн человек в Подмосковье полностью привились от COVID-19

В Московской области порядка 1,2 млн человек привились двумя компонентами вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в Telegram-канале главы Московской области Андрея Воробьёва.

«Вакцинация от коронавируса поможет сформировать коллективный иммунитет и остановить пандемию. В Подмосковье это хорошо понимают — полностью привились почти 1,2 млн человек, а первым компонентом — более 2 млн», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данные темпы вакцинации позволят избежать введения дополнительных ограничений и школьники смогут начать учебный год в обычном режиме.

Ранее, как сообщал телеканал «360», иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что при соблюдении элементарных правил безопасности жаркая погода не повлияет на вакцинированных от коронавируса людей.