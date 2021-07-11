Почти 1,2 млн человек в Подмосковье полностью привились от COVID-19

Короткая ссылка
В Московской области порядка 1,2 млн человек привились двумя компонентами вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Почти 1,2 млн человек в Подмосковье полностью привились от COVID-19
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале главы Московской области Андрея Воробьёва.

«Вакцинация от коронавируса поможет сформировать коллективный иммунитет и остановить пандемию. В Подмосковье это хорошо понимают — полностью привились почти 1,2 млн человек, а первым компонентом — более 2 млн», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данные темпы вакцинации позволят избежать введения дополнительных ограничений и школьники смогут начать учебный год в обычном режиме.

Ранее, как сообщал телеканал «360», иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что при соблюдении элементарных правил безопасности жаркая погода не повлияет на вакцинированных от коронавируса людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить