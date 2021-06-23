Академик РАН назвал необходимое для восстановления после COVID-19 время

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Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев рассказал, сколько требуется времени для восстановления после COVID-19.
Академик РАН назвал необходимое для восстановления после COVID-19 время
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Конечно, после коронавируса, как и после перенесённой кори, тяжёлого гриппа или после гепатита, нужно восстанавливаться в течение месяца или двух. Нужно сдать анализы, проверить, закончился ли воспалительный процесс», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам Зверева, тем, кто тяжело переболел, желательно на время воздержаться от полётов и путешествий.

Со своей стороны, главврач главного ковидного госпиталя Горнозаводского округа — Горбольницы №1 Нижнего Тагила — Александр Павловских отметил, что все переносят COVID-19 по-разному.

«Нужно следовать советам медицинских работников, полностью пройти реабилитацию», — подчеркнул он.

Ранее, как сообщал телеканал «360», иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что при соблюдении элементарных правил безопасности жаркая погода не повлияет на вакцинированных от коронавируса людей.

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