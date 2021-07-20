Диетолог назвала способы избежать развития сахарного диабета

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, как питаться, чтобы снизить риск развития сахарного диабета.

О том, как избежать этой болезни, она рассказала в беседе с Nation News.

«Самая главная причина, из-за которой развивается сахарный диабет, это присутствие в рационе того, что мы называем быстрыми углеводами. Это все виды белой пшеничной муки, все продукты, которые содержат добавленный сахар, все виды полуфабрикатов быстрого приготовления, каши быстрого приготовления, хлопья и мюсли», — отметила специалист.

Также Макиша напомнила, что риск возникновения болезни возрастает после 40 лет. Кроме того, в группу риска входят люди с избыточным весом.

Так, диетолог посоветовала убрать из рациона продукты с высоким содержанием быстрых углеводов и начать заниматься спортом.

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