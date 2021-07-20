Диетолог назвала способы избежать развития сахарного диабета

Короткая ссылка
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, как питаться, чтобы снизить риск развития сахарного диабета.
Диетолог назвала способы избежать развития сахарного диабета
  • © andriano_cz
  • Gettyimages.ru

О том, как избежать этой болезни, она рассказала в беседе с Nation News.  

«Самая главная причина, из-за которой развивается сахарный диабет, это присутствие в рационе того, что мы называем быстрыми углеводами. Это все виды белой пшеничной муки, все продукты, которые содержат добавленный сахар, все виды полуфабрикатов быстрого приготовления, каши быстрого приготовления, хлопья и мюсли», — отметила специалист.

Также Макиша напомнила, что риск возникновения болезни возрастает после 40 лет. Кроме того, в группу риска входят люди с избыточным весом.

Так, диетолог посоветовала убрать из рациона продукты с высоким содержанием быстрых углеводов и начать заниматься спортом.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить