Диетолог рассказала о полезных в жару ужинах

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, как питаться в жаркую погоду.

В беседе с «Москвой 24» она напомнила, что на ужин предпочтительны белки: мясо птицы или рыба.

«В жару не стоит есть жирное мясо, например свинину, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты. Есть смысл готовить на пару, тушить или запекать», — сказала Круглова.

Также диетолог уточнила, что, помимо белка, в вечернем рационе должны быть источники витаминов, антиоксидантов и пищевых волокон — это различные овощи и листовая зелень.

Кроме того, важны источники сложных углеводов: цельные крупы, например гречка, либо цельнозерновые макароны.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.