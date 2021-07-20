Диетолог рассказала о полезных в жару ужинах

Короткая ссылка
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, как питаться в жаркую погоду.
Диетолог рассказала о полезных в жару ужинах
  • РИА Новости

В беседе с «Москвой 24» она напомнила, что на ужин предпочтительны белки: мясо птицы или рыба.

«В жару не стоит есть жирное мясо, например свинину, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты. Есть смысл готовить на пару, тушить или запекать», — сказала Круглова.

Также диетолог уточнила, что, помимо белка, в вечернем рационе должны быть источники витаминов, антиоксидантов и пищевых волокон — это различные овощи и листовая зелень.

Кроме того, важны источники сложных углеводов: цельные крупы, например гречка, либо цельнозерновые макароны.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить