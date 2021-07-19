Путин внёс законопроект о продлении предельного срока службы генералов и маршалов

Российский лидер Владимир Путин предложил увеличивать решением президента предельный возраст пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота.

Соответствующий законопроект глава государства внёс в Госдуму.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими звание маршала, генерала армии, адмирала флота.

Согласно действующему закону «О воинской обязанности и военной службе», предельный возраст пребывания на военной службе для них — 65 лет, а новый контракт с ними может заключаться до достижения возраста 70 лет.

В январе Путин внёс в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства.

В феврале он продлил на год сверх установленного предельного возраста срок госслужбы заместителям главы МИД России Михаилу Богданову и Александру Грушко, а в мае — замглавы МИД Сергею Вершинину и генеральному директору министерства Сергею Вязалову.