Путин внёс законопроект о продлении предельного срока службы генералов и маршалов
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Соответствующий законопроект глава государства внёс в Госдуму.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими звание маршала, генерала армии, адмирала флота.
Согласно действующему закону «О воинской обязанности и военной службе», предельный возраст пребывания на военной службе для них — 65 лет, а новый контракт с ними может заключаться до достижения возраста 70 лет.
В январе Путин внёс в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства.
В феврале он продлил на год сверх установленного предельного возраста срок госслужбы заместителям главы МИД России Михаилу Богданову и Александру Грушко, а в мае — замглавы МИД Сергею Вершинину и генеральному директору министерства Сергею Вязалову.