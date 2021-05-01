Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину и гендиректору МИД Вязалову

Российский лидер Владимир Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД России Сергею Вершинину и генеральному директору министерства Сергею Вязалову.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел России Вершинину Сергею Васильевичу; генеральному директору министерства иностранных дел России Вязалову Сергею Юрьевичу», — говорится в тексте.

Также сообщалось, что Путин подписал указ, который освобождает генерал-полковника Павла Барышева от должности заместителя главы МЧС России.