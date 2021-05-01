Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину и гендиректору МИД Вязалову

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД России Сергею Вершинину и генеральному директору министерства Сергею Вязалову.
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину и гендиректору МИД Вязалову
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел России Вершинину Сергею Васильевичу; генеральному директору министерства иностранных дел России Вязалову Сергею Юрьевичу», — говорится в тексте.

Также сообщалось, что Путин подписал указ, который освобождает генерал-полковника Павла Барышева от должности заместителя главы МЧС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить