Путин освободил Барышева от должности замглавы МЧС России

Президент России Владимир Путин подписал указ, который освобождает генерал-полковника Павла Барышева от должности заместителя главы МЧС России.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника Барышева Павла Фёдоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в пресс-службе российского кабмина сообщили, что руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский освобождён от занимаемой должности.