Путин освободил Барышева от должности замглавы МЧС России
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Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Освободить генерал-полковника Барышева Павла Фёдоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее в пресс-службе российского кабмина сообщили, что руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский освобождён от занимаемой должности.