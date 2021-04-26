Глава упразднённой Роспечати Сеславинский освобождён от должности

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В пресс-службе российского кабмина сообщили, что руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский освобождён от занимаемой должности.
Глава упразднённой Роспечати Сеславинский освобождён от должности
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом говорится на сайте правительства России.

«Руководитель... Михаил Сеславинский освобождён от занимаемой должности. Само ведомство ранее было упразднено, а его функции указом президента переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что премьер-министр России Михаил Мишустин высоко оценивает качество работы Сеславинского. 

«Личные и деловые качества Михаила Вадимовича в сочетании с доскональным знанием отрасли все эти годы обеспечивали её стабильное и устойчивое развитие», — приводится заявление главы правительства.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь.

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