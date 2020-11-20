Путин упразднил Роспечать и Россвязь

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Президент России Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь.
Путин упразднил Роспечать и Россвязь
  • РИА Новости

Отмечается, что функции ведомства передаются Минцифры.

«Президент подписал указ «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», — говорится на сайте Кремля.

Соответствующим указом правительству дано поручение определить численность федеральных государственных гражданских служащих Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в связи с передачей ему функций упраздняемых агентств.

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