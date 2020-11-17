Хинштейн допустил упразднение Роспечати и Россвязи

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Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что кабмин рассматривает вариант сокращения нескольких ведомств, в частности Роспечати и Россвязи.
Хинштейн допустил упразднение Роспечати и Россвязи
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«Насколько мне известно, обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры. Я думаю, что это дело ближайшего будущего. Помимо самого министерства, есть два агентства и одна служба. К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи — их будущее в правительстве обсуждается. Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что это рассматривается», — заявил он газете «Известия».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил провести оптимизацию штата государственных служащих с 1 января по 1 апреля 2021 года. Он подчеркнул, что откладывать реформу системы управления больше нельзя.

По его словам, для этих целей будет создана специальная рабочая группа.

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