Путин продлил срок госслужбы Богданову и Грушко

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Президент России Владимир Путин продлил на год сверх установленного предельного возраста срок госслужбы заместителям главы МИД России Михаилу Богданову и Александру Грушко.
Путин продлил срок госслужбы Богданову и Грушко
  • РИА Новости

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверху установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел России Богданову Михаилу Леонидовичу; заместителю министра иностранных дел России Грушко Александру Викторовичу», — говорится в документе.

В июле 2020 года Путин на год продлил срок госслужбы замглавы МИД Сергею Вершинину.

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