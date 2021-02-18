Путин продлил срок госслужбы Богданову и Грушко

Президент России Владимир Путин продлил на год сверх установленного предельного возраста срок госслужбы заместителям главы МИД России Михаилу Богданову и Александру Грушко.

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверху установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел России Богданову Михаилу Леонидовичу; заместителю министра иностранных дел России Грушко Александру Викторовичу», — говорится в документе.

В июле 2020 года Путин на год продлил срок госслужбы замглавы МИД Сергею Вершинину.