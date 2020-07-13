Путин на год продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину
- РИА Новости
«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной службе на один год заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу», — говорится в соответствующем распоряжении.
Как пишет РИА Новости, в начале марта Путин продлил срок госслужбы сверх предельного возраста ещё на год замглавы МИД Михаилу Богданову и Александру Грушко.
В январе Сергей Лавров сохранил пост министра иностранных дел после отставки правительства России.