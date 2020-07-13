Путин на год продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину

Российский президент Владимир Путин на год продлил срок госслужбы сверх предельного возраста замглавы МИД Сергею Вершинину.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной службе на один год заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу», — говорится в соответствующем распоряжении.

Как пишет РИА Новости, в начале марта Путин продлил срок госслужбы сверх предельного возраста ещё на год замглавы МИД Михаилу Богданову и Александру Грушко.

В январе Сергей Лавров сохранил пост министра иностранных дел после отставки правительства России.