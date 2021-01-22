В ГД внесён проект о снятии возрастных ограничений для госслужащих в ряде случаев

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Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства. Соответствующая информация опубликована в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В ГД внесён проект о снятии возрастных ограничений для госслужащих в ряде случаев
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«На (должности. — RT) гражданских служащих, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом России, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — говорится в тексте законопроекта.

Как отмечается в пояснительной записке, действующей редакцией закона о государственной гражданской службе установлен предельный возраст пребывания на ней — 65 лет, а госслужащему, находящемуся на посту категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлён до 70 лет. 

Внесённый на рассмотрение Госдумы законопроект предусматривает, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы данное возрастное ограничение не будет применяться.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.

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