Госдума одобрила проект о запрете второго гражданства для госслужащих

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.

Об этом сообщает РИА Новости.

Проект предлагает ограничить возможность занимать государственные и муниципальные должности в России «в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

Также госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства России и приобретении документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

11 января правительство России поддержало соответствующий законопроект.