Госдума одобрила проект о запрете второго гражданства для госслужащих
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Проект предлагает ограничить возможность занимать государственные и муниципальные должности в России «в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».
Также госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства России и приобретении документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.
11 января правительство России поддержало соответствующий законопроект.