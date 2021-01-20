Госдума одобрила проект о запрете второго гражданства для госслужащих

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Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.
Госдума одобрила проект о запрете второго гражданства для госслужащих
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Проект предлагает ограничить возможность занимать государственные и муниципальные должности в России «в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

Также госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства России и приобретении документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

11 января правительство России поддержало соответствующий законопроект.

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