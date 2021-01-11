Кабмин поддержал проект о запрете второго гражданства для госслужащих

Правительство России поддержало президентский законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство, передаёт РИА Новости.

«Правительство Российской Федерации поддерживает проект федерального закона», — говорится в отзыве.

Документ был внесён в Госдуму президентом Владимиром Путиным в конце ноября в развитие норм Конституции.

В декабре нижняя палата парламента приняла закон о прекращении полномочий депутатов и сенаторов из-за иностранного гражданства или несоблюдения сенатором требования о сроке проживания в субъекте страны.