Кабмин поддержал проект о запрете второго гражданства для госслужащих
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- РИА Новости
«Правительство Российской Федерации поддерживает проект федерального закона», — говорится в отзыве.
Документ был внесён в Госдуму президентом Владимиром Путиным в конце ноября в развитие норм Конституции.
В декабре нижняя палата парламента приняла закон о прекращении полномочий депутатов и сенаторов из-за иностранного гражданства или несоблюдения сенатором требования о сроке проживания в субъекте страны.