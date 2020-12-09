В Госдуме приняли закон о запрете иностранного гражданства для парламентариев

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Депутаты Государственной думы приняли законопроект о прекращении полномочий российских депутатов и сенаторов из-за иностранного гражданства или несоблюдения сенатором требования о сроке проживания в субъекте страны.
В Госдуме приняли закон о запрете иностранного гражданства для парламентариев
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Госдумы.

Соответствующие изменения вносятся в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

«Новым основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора России, депутата Госдумы указывается установление фактов, свидетельствующих о несоблюдении требований, ограничений и запретов... Это может касаться выявления иностранного гражданства или несоблюдение сенатором России — представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта России», — отмечается в заявлении.

Летом российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о запрещении для государственных и муниципальных служащих иметь иностранное гражданство.

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