В Эквадоре объяснили рост цен на бананы в России

Главными причинами роста цен на бананы из Эквадора в России стали ослабление рубля и увеличение стоимости фрахта, сказано в официальном ответе посольства и торгового представительства Эквадора, а также Министерства промышленности, внешней торговли, инвестиций и рыболовства страны.

Об этом пишет «Российская газета».

Как отмечается, из-за неблагоприятных погодных условий в январе — мае этого года в сравнении с тем же периодом прошлого производство бананов в Эквадоре снизилось.

В связи с этим объём экспорта эквадорских бананов по всему миру упал на 3%, а экспорт бананов в Россию в этот период снизился на 4%.

Но стоимость фруктов на экспорт на данный момент не изменилась.

«Подавляющее большинство российских импортёров подписали годовые контракты на покупку эквадорских бананов по установленной цене, поэтому цена покупки FOB (условия поставки товара до корабля. — RT) не меняется», — уточнили в Эквадоре.

Также не наблюдается болезней фруктов, которые могли бы повлиять на производство бананов.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, цены на бананы достигли максимальных за пять лет значений.

Газета «Известия» сообщает, что, по результатам исследования сервиса «СберМаркет», в число самых популярных продуктов для перекусов в российских офисах входят бананы и молоко.