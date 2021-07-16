В России цены на бананы обновили пятилетний рекорд

По данным Росстата, цены на бананы достигли максимальных за пять лет значений.

«Стоимость продукта начала резко расти в феврале, когда цена одного кг выросла до 86,7 рубля», — сообщает РБК.

Согласно динамике ценового изменения, в феврале текущего года цена на бананы стала выше на 9%, чем в январе, и на 15% больше в сравнении с февралём 2020 года. В апреле один кг бананов стал стоить 89,3 рубля, в июне цена понизилась до 84,1 рубля.

В марте 2015 года был зарегистрирован абсолютный ценовой максимум 96,2 рубля за один кг бананов.

По мнению аналитиков, среди причин такого роста: ослабление рубля, проблемы с логистикой и растущие наценки посредников.

Ранее аналитик назвал группы товаров, которые могут подорожать из-за жары.