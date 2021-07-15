Аналитик назвал группы товаров, которые могут подорожать из-за жары

Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков назвал три категории товаров, которые могут подорожать в связи с установившейся на территории России жаркой погодой.

В беседе с радио Sputnik специалист сказал, что в первую очередь речь идёт о товарах, на которые в связи с погодой повысился спрос. В частности, это мороженое, безалкогольные напитки, пиво.

Вторая группа — товары, для перевозки и хранения которых необходим определённый температурный режим: сливочное масло, замороженные полуфабрикаты.

Третья группа товаров связана с сельским хозяйством, в частности с животноводством, считает эксперт.

«Не только люди переживают нелёгкий период аномальной жары, но и животные: начинают меньше двигаться, меньше есть, снижаются надои, масса животных, это естественным образом влечёт за собой уменьшение производственных показателей и, как следствие, рост цен на эту продукцию», — заключил Федяков.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.