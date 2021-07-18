В Госдуме прокомментировали ситуацию с игнорированием YouTube требований РКН

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал в беседе с RT заявление Роскомнадзора о том, что администрация YouTube не удалила около 5 тыс. запрещённых материалов, в том числе экстремистских и террористических организаций.

Как отметило ведомство, видеохостинг игнорирует его требования и об удалении фейков о коронавирусе.

Боярский напомнил, что закон о «приземлении» IT-гигантов поможет бороться с подобными проблемами.

«Да, конечно. Уверен, что это является основополагающим условием для того, чтобы мы смогли выстроить полноправный диалог с теми полномочными представительствами, которые должны появиться после Нового года у нас на территории. К сожалению, без них констатируем такие вот факты вопиющего нарушения наших законов. Карательные меры воздействия мы можем применить, но очень хотелось бы, чтобы те сервисы, которыми привыкли пользоваться наши граждане, относились с большим уважением к своим пользователям и к законам той страны, на которую осуществляют деятельность», — пояснил депутат.

Он добавил, что Роскомнадзор «абсолютно правильно указывает на недопустимость игнорирования... законных требований».

«Инструментарий для принуждения к выполнению своих требований у Роскомнадзора есть. Но с открытием представительств он станет более цивилизованный с точки зрения практикоприменения. Полагаю, что восьмой созыв Госдумы продолжит последовательно политику в отношении наведения порядка в этой сфере», — заключил парламентарий.

Ранее Роскомнадзор заявил, что администрация YouTube не удалила около 5 тыс. запрещённых материалов, в том числе экстремистских и террористических организаций.

Кроме того, служба потребовала от Google максимально быстро снять все ограничения с YouTube-канала сенатора Совета Федерации Алексея Пушкова. Накануне видеохостинг удалил выпуск программы «Постскриптум», которую ведёт парламентарий.

Глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн рассказал в интервью RT о сути законопроекта о «приземлении» IT-гигантов, который обяжет соответствующие корпорации открывать свои представительства в России.