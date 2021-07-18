Роскомнадзор: YouTube не удалил около 5 тысяч запрещённых материалов

Администрация YouTube не удалила около 5 тыс. запрещённых материалов, в том числе экстремистских и террористических организаций, заявил Роскомнадзор. Ведомство отметило, что видеохостинг игнорирует его требования и об удалении фейков о коронавирусе.

Как констатировал Роскомнадзор, YouTube стал лидером по количеству неудалённого противоправного контента. Служба уже направила администрации Google более 24 тыс. требований удалить запрещённый контент.

«По результатам мониторинга администрацией видеохостинга не удалено около 5 тыс. запрещённых материалов. Значительная часть из них содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещённых на территории России и в других странах мира (пропагандистские и агитационные материалы ИГИЛ*, «Хизб ут-Тахрир»** и иных организаций), пронаркотический и другой социально опасный контент», — говорится в пресс-релизе службы.

В отношении Google с начала года составлено 11 протоколов по этому вопросу, а судом рассмотрены три протокола (сумма штрафов составляет 6 млн рублей).

Ещё девять фейковых видео о коронавирусе остаются неудалёнными, подчеркнули в ведомстве.

Если после получения уведомления администрация YouTube не ограничила доступ к запрещённой информации в течение суток, то её могут оштрафовать на сумму от 3 млн до 8 млн рублей, добавили в Роскомнадзоре.

18 июля Роскомнадзор потребовал от Google максимально быстро снять все ограничения с YouTube-канала сенатора Совета Федерации Алексея Пушкова. Накануне видеохостинг удалил выпуск программы «Постскриптум», которую ведёт парламентарий.

Глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн рассказал в интервью RT о сути законопроекта о «приземлении» IT-гигантов, который обяжет соответствующие корпорации открывать свои представительства в России.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.