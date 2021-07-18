Роскомнадзор потребовал разблокировать ролик на YouTube-канале Пушкова

Роскомнадзор потребовал от Google максимально быстро снять все ограничения с YouTube-канала сенатора Совета Федерации Алексея Пушкова. Ранее видеохостинг удалил выпуск программы «Постскриптум», которую ведёт парламентарий.

Reuters

«В удалённом выпуске обсуждаются проблемы полового воспитания детей школьного и дошкольного возраста, отстаиваются идеи защиты традиционных семейных ценностей. Акцентируется недопустимость нарушения российских законов», — сообщили в Роскомнадзоре. Подобные действия Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, напомнили в ведомстве. Также поступок администрации вступает в противоречие с положениями Конституции и законов России, отметили там.