Роскомнадзор потребовал разблокировать ролик на YouTube-канале Пушкова
- Reuters
«В удалённом выпуске обсуждаются проблемы полового воспитания детей школьного и дошкольного возраста, отстаиваются идеи защиты традиционных семейных ценностей. Акцентируется недопустимость нарушения российских законов», — сообщили в Роскомнадзоре.
Подобные действия Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, напомнили в ведомстве.
Также поступок администрации вступает в противоречие с положениями Конституции и законов России, отметили там.