Хинштейн рассказал о регулирующем работу IT-гигантов в России законе
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«Смысл — установить правила работы для иностранных ресурсов с большой аудиторией. Речь не о переписи, не о том, что они должны вставать в очередь или получать жетон. Речь идёт о создании равных условий работы в российской юрисдикции отечественных и иностранных IT-ресурсов», — заявил он RT Arabic.
Как отметил Хинштейн, крупные компании — монополисты пытаются давить на Россию, блокируя в соцсетях аккаунты ведущих журналистов, вводя ограничения доступа к YouTube-каналам для отечественных СМИ и их продукции.
Также, по его словам, крупные интернет-ресурсы в настоящий момент не реагируют на требования Роскомнадзора и не удаляют запрещённый контент: пропаганду педофилии, наркотиков, терроризма, экстремизма и подросткового суицида.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в России.
В конце мая Хинштейн заявил, что 20 платформ входят в предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства.