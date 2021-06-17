Госдума приняла в третьем чтении законопроект о «приземлении» IT-гигантов

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в России.
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о «приземлении» IT-гигантов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что требование коснётся ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. пользователей в России.

31 мая правительство России одобрило данный законопроект.

В конце мая глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что 20 платформ входят в предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства.

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