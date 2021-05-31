Кабмин одобрил законопроект о представительствах в России IT-гигантов

Правительство России одобрило законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, создавать свои представительства в России.

Pixabay

«Принимая во внимание участившиеся случаи неисполнения сервисами зарубежных IT-компаний требований российского законодательства, предложенное законопроектом регулирование представляется актуальным», — цитирует РИА Новости проект положительного отзыва кабмина на эту инициативу. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, создавать свои представительства в России.