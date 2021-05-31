Кабмин одобрил законопроект о представительствах в России IT-гигантов

Короткая ссылка
Правительство России одобрило законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, создавать свои представительства в России.
Кабмин одобрил законопроект о представительствах в России IT-гигантов
  • Pixabay

«Принимая во внимание участившиеся случаи неисполнения сервисами зарубежных IT-компаний требований российского законодательства, предложенное законопроектом регулирование представляется актуальным», — цитирует РИА Новости проект положительного отзыва кабмина на эту инициативу.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, создавать свои представительства в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить