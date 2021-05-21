В Госдуму внесён законопроект о представительствах в России IT-гигантов
- РИА Новости
Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Также необходимо учредить российские юридические лица, которые должны в полном объёме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.
Кроме того, согласно законопроекту, такие компании будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал о регулирующем работу крупных IT-компаний в России законопроекте. По его словам, документ обяжет соответствующие компании открыть в России свой филиал или представительство, вне зависимости от их принадлежности другой компании.
Он подчеркнул, что Instagram потребуется собственный филиал, хоть компания и принадлежит с 2012 года Facebook.
Депутат отметил, что основным критерием является степень самостоятельности и наличие собственной аудитории.