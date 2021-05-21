В Госдуму внесён законопроект о представительствах в России IT-гигантов

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В Госдуму внесён законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, создавать свои представительства в России.
В Госдуму внесён законопроект о представительствах в России IT-гигантов
  • РИА Новости

Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Также необходимо учредить российские юридические лица, которые должны в полном объёме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.

Кроме того, согласно законопроекту, такие компании будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал о регулирующем работу крупных IT-компаний в России законопроекте. По его словам, документ обяжет соответствующие компании открыть в России свой филиал или представительство, вне зависимости от их принадлежности другой компании. 

Он подчеркнул, что Instagram потребуется собственный филиал, хоть компания и принадлежит с 2012 года Facebook.

Депутат отметил, что основным критерием является степень самостоятельности и наличие собственной аудитории.

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