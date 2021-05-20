В Госдуме рассказали детали о регулирующем работу IT-гигантов в России законопроекте

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал детали о регулирующем работу крупных IT-компаний в России законопроекте.
В Госдуме рассказали детали о регулирующем работу IT-гигантов в России законопроекте
  • РИА Новости

По его словам, документ обяжет соответствующие компании открыть в России свой филиал или представительство, вне зависимости от её принадлежности другой компании. 

«Если компании самостоятельные, разные юридические лица, то каждая из них будет иметь своё собственное представительство или свой филиал. Instagram — свой, Facebook — свой», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что Instagram потребуется собственный филиал, хоть компания и принадлежит с 2012 года Facebook.

Депутат отметил, что основным критерием является степень самостоятельности и наличие собственной аудитории.

«То есть мы здесь идём не от юридической формы, кто кого учредил, а идём от сущности и количества пользователей», — добавил он.

Ранее Хинштейн назвал возможные сроки рассмотрения проекта о филиалах IT-гигантов.

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