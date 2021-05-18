Хинштейн назвал возможные сроки рассмотрения проекта о филиалах IT-гигантов
- РИА Новости
Он рассказал, что «поручение президента было о том, чтобы его принять как можно скорее».
«Другого пути нет, как его в эту сессию принять. Четыре недели осталось, не считая текущей», — цитирует РИА Новости Хинштейна.
Ранее Хинштейн сообщил, что депутаты планируют внести законопроект, который обяжет владельцев иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян открывать официальные представительства в России.