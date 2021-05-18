Хинштейн назвал возможные сроки рассмотрения проекта о филиалах IT-гигантов

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Глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн назвал возможные сроки рассмотрения законопроекта, который обяжет иностранные IT-компании открывать официальные представительства в России.
Хинштейн назвал возможные сроки рассмотрения проекта о филиалах IT-гигантов
  • РИА Новости

Он рассказал, что «поручение президента было о том, чтобы его принять как можно скорее».

«Другого пути нет, как его в эту сессию принять. Четыре недели осталось, не считая текущей», — цитирует РИА Новости Хинштейна.

Ранее Хинштейн сообщил, что депутаты планируют внести законопроект, который обяжет владельцев иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян открывать официальные представительства в России

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