Хинштейн назвал возможные сроки рассмотрения проекта о филиалах IT-гигантов

Глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн назвал возможные сроки рассмотрения законопроекта, который обяжет иностранные IT-компании открывать официальные представительства в России.

Он рассказал, что «поручение президента было о том, чтобы его принять как можно скорее».

«Другого пути нет, как его в эту сессию принять. Четыре недели осталось, не считая текущей», — цитирует РИА Новости Хинштейна.

Ранее Хинштейн сообщил, что депутаты планируют внести законопроект, который обяжет владельцев иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян открывать официальные представительства в России.