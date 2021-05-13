В Госдуме предложили обязать IT-гигантов открывать филиалы в России

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Депутаты Госдумы планируют внести законопроект, который обяжет владельцев иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян открывать официальные представительства в России. Об этом сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.
В Госдуме предложили обязать IT-гигантов открывать филиалы в России
  • © duma.gov.ru

По его словам, закон установит «правила игры» для деятельности крупных интернет-компаний в России.

Как отметил депутат, многие из IT-гигантов «откровенно злоупотребляют своим монопольным положением», нарушая требования законодательства.

«Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в России от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объёме представлять интересы и отвечать за их деятельность — в том числе в государственных и судебных инстанциях», — написал Хинштейн в Telegram.

Отказ от этого может повлечь за собой ответные меры, в том числе запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нём самом.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выразил мнение, что блогеров с большим количеством подписчиков следует постепенно «вводить в правовое поле».

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