В СПЧ призвали вводить в правовое поле блогеров со множеством подписчиков

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Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выразил мнение, что блогеров с большим количеством подписчиков следует постепенно «вводить в правовое поле».
В СПЧ призвали вводить в правовое поле блогеров со множеством подписчиков
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Если подойти формально, то пора придавать блогерам с большим количеством подписчиков статус СМИ. С другой стороны, и в журналистском сообществе есть голоса, что не нужно пока этого делать. Явление это новое совсем. Моё мнение — надо двигаться в сторону того, чтобы постепенно вводить блогеров в правовое поле», — сказал Фадеев журналистам, его слова приводит ТАСС.

Эту «постепенность» он призвал прорабатывать вместе с самими блогерами, «чтобы и им было комфортно».

В ноябре 2020 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что различные блогеры всё чаще вовлекаются в распространение дезинформации в интернете.

Он также обратил внимание на попытки навязывания идеологии радикального национализма и сепаратизма.

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