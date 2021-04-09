В СПЧ призвали вводить в правовое поле блогеров со множеством подписчиков
- © РИА Новости / Алексей Майшев
«Если подойти формально, то пора придавать блогерам с большим количеством подписчиков статус СМИ. С другой стороны, и в журналистском сообществе есть голоса, что не нужно пока этого делать. Явление это новое совсем. Моё мнение — надо двигаться в сторону того, чтобы постепенно вводить блогеров в правовое поле», — сказал Фадеев журналистам, его слова приводит ТАСС.
Эту «постепенность» он призвал прорабатывать вместе с самими блогерами, «чтобы и им было комфортно».
В ноябре 2020 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что различные блогеры всё чаще вовлекаются в распространение дезинформации в интернете.
Он также обратил внимание на попытки навязывания идеологии радикального национализма и сепаратизма.