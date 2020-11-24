Патрушев отметил роль блогеров в распространении фейков
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Об этом он сообщил на совещании по вопросам нацбезопасности на территории Крымского полуострова.
«В настоящее время не ослабевают попытки дестабилизации общественно-политической обстановки путём распространения с территории иностранных государств информации антироссийского характера», — цитирует его ТАСС.
Патрушев обратил внимание на попытки навязывания идеологии радикального национализма и сепаратизма.
Также в условиях глобального доминирования интернета наблюдаются попытки манипулирования сознанием людей, «в том числе за счёт фейковой информации, в распространение которой зачастую вовлекаются различные блогеры», добавил он.
Кроме того, Патрушев рассказал, что спецслужбы США и Украины пытаются найти уязвимости в информационной структуре Крыма, чтобы нарушить её работу.