Патрушев отметил роль блогеров в распространении фейков

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Различные блогеры всё чаще вовлекаются в распространение дезинформации в интернете, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев отметил роль блогеров в распространении фейков
  • © РИА Новости

Об этом он сообщил на совещании по вопросам нацбезопасности на территории Крымского полуострова.

«В настоящее время не ослабевают попытки дестабилизации общественно-политической обстановки путём распространения с территории иностранных государств информации антироссийского характера», — цитирует его ТАСС.

Патрушев обратил внимание на попытки навязывания идеологии радикального национализма и сепаратизма.

Также в условиях глобального доминирования интернета наблюдаются попытки манипулирования сознанием людей, «в том числе за счёт фейковой информации, в распространение которой зачастую вовлекаются различные блогеры», добавил он.

Кроме того, Патрушев рассказал, что спецслужбы США и Украины пытаются найти уязвимости в информационной структуре Крыма, чтобы нарушить её работу.

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