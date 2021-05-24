В Госдуме рассказали детали проекта о представительствах IT-гигантов в России

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что 20 платформ входят в предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства.
В Госдуме рассказали детали проекта о представительствах IT-гигантов в России
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС.

В том числе в перечень входят Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail.

«Поисковики: Google, Bing.com. Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy. Онлайн-торговля: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com. А также Wikipedia.org», — заявил Хинштейн.

Отмечается, что под действие законопроекта подпадают интернет-ресурсы, которые ежедневно посещают более 500 тыс. россиян.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о представительствах иностранных IT-компаний в России. 

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