В Госдуме рассказали детали проекта о представительствах IT-гигантов в России
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС.
В том числе в перечень входят Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail.
«Поисковики: Google, Bing.com. Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy. Онлайн-торговля: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com. А также Wikipedia.org», — заявил Хинштейн.
Отмечается, что под действие законопроекта подпадают интернет-ресурсы, которые ежедневно посещают более 500 тыс. россиян.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект о представительствах иностранных IT-компаний в России.