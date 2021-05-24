В Госдуме рассказали детали проекта о представительствах IT-гигантов в России

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что 20 платформ входят в предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства.

РИА Новости