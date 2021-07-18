Число жертв столкновения поездов в Амурской области возросло до четырёх

Число погибших при столкновении двух грузовых поездов в Амурской области увеличилось до четырёх. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

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«В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате случившегося трое человек из числа локомотивных бригад получили травмы… четверо погибли», — приводит РИА Новости сообщение. Ранее стало известно, что в Приамурье при столкновении грузовых поездов двое человек из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли. Позднее спасатели приступили к эвакуации пострадавших на вертолёте в больницу города Зеи.