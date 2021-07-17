При столкновении грузовых поездов в Приамурье погибли два человека

В Приамурье при столкновении грузовых поездов двое человек из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

«По информации следствия, 17 июля 2021 года в Амурской области на 51-м км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак — Эльга на путях необщего пользования произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. В результате двое человек из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Тындинским следственным отделом на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).

Ранее сообщалось, что в Приозерском районе Ленинградской области локомотив врезался в легковую машину на железнодорожном переезде, погибли три человека.