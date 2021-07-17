При столкновении грузовых поездов в Приамурье погибли два человека
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.
«По информации следствия, 17 июля 2021 года в Амурской области на 51-м км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак — Эльга на путях необщего пользования произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. В результате двое человек из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что Тындинским следственным отделом на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).
Ранее сообщалось, что в Приозерском районе Ленинградской области локомотив врезался в легковую машину на железнодорожном переезде, погибли три человека.