При столкновении грузовых поездов в Приамурье погибли два человека

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В Приамурье при столкновении грузовых поездов двое человек из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли.
При столкновении грузовых поездов в Приамурье погибли два человека
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

«По информации следствия, 17 июля 2021 года в Амурской области на 51-м км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак — Эльга на путях необщего пользования произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. В результате двое человек из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Тындинским следственным отделом на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).

Ранее сообщалось, что в Приозерском районе Ленинградской области локомотив врезался в легковую машину на железнодорожном переезде, погибли три человека.

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