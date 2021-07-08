При столкновении локомотива с автомобилем в Ленобласти погибли три человека
- © РИА Новости / Наталья Селиверстова
«В 12:45 мск поступило сообщение о столкновении локомотива с легковой машиной в Приозерском районе Ленинградской области. В результате три человека погибли», — приводит ТАСС сообщение краевого главка МЧС.
Все погибшие, по данным ведомства, находились в легковой машине.
На месте инцидента работают пожарно-спасательные службы.
6 июня сообщалось, что три человека погибли в ДТП с участием поезда в Подмосковье.