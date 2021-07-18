В Приамурье прибыл вертолёт для эвакуации пострадавших при столкновении поездов

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Спасатели приступили к эвакуации на вертолёте пострадавших при лобовом столкновении двух поездов в Амурской области , заявил директор аэропорта города Зеи Альберт Якомас.

Об этом сообщает ТАСС.

«Около 11:00 (05:00 мск. — RT) борт сел в районе места трагедии, взял пострадавших и примерно через 30-40 минут будет садиться на Заречной Слободе в Зее», — сказал Якомас в комментарии изданию.

Вертолёт эвакуирует раненых в больницу Зеи.

В Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности ранее сообщили, что число пострадавших при столкновении поездов возросло до трёх, местонахождение ещё двоих неизвестно.

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