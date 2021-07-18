В Приамурье прибыл вертолёт для эвакуации пострадавших при столкновении поездов
Об этом сообщает ТАСС.
«Около 11:00 (05:00 мск. — RT) борт сел в районе места трагедии, взял пострадавших и примерно через 30-40 минут будет садиться на Заречной Слободе в Зее», — сказал Якомас в комментарии изданию.
Вертолёт эвакуирует раненых в больницу Зеи.
В Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности ранее сообщили, что число пострадавших при столкновении поездов возросло до трёх, местонахождение ещё двоих неизвестно.