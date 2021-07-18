Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье возросло до трёх

В результате столкновения двух поездов в Амурской области пострадали три человека, местонахождение ещё двоих неизвестно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

«По предварительной информации, в результате столкновения поездов погибли два человека, ещё трое пострадали и в настоящее время находятся под присмотром медиков на станции Верхний Улак. Местонахождение ещё двоих мужчин остается неизвестным», — говорится в публикации.

Спасатели продолжают поисковые работы на месте происшествия.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате лобового столкновения поездов в Приамурье.