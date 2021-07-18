Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье возросло до трёх

Короткая ссылка
В результате столкновения двух поездов в Амурской области пострадали три человека, местонахождение ещё двоих неизвестно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

«По предварительной информации, в результате столкновения поездов погибли два человека, ещё трое пострадали и в настоящее время находятся под присмотром медиков на станции Верхний Улак. Местонахождение ещё двоих мужчин остается неизвестным», — говорится в публикации.

Спасатели продолжают поисковые работы на месте происшествия.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате лобового столкновения поездов в Приамурье. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить