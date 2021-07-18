В России за сутки зарегистрировали 25 018 случаев COVID-19
- РИА Новости
За сутки выздоровели 18 886 человек. Всего в стране от COVID-19 вылечился 5 341 231 пациент.
Скончались за последние 24 часа 764 пациента. Всего в России с начала пандемии зафиксировано 148 419 летальных случаев.
17 июля в России зарегистрировали 25 116 случаев коронавируса.
Как ранее заявил московский мэр Сергей Собянин, вакцина против COVID-19 помогает бороться с пандемией даже на фоне распространения новых вариантов коронавируса.
НСН сообщала, что бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.