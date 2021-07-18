В России за сутки зарегистрировали 25 018 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 25 018 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 958 133 пациента с COVID-19, сообщили в оперштабе.

РИА Новости

За сутки выздоровели 18 886 человек. Всего в стране от COVID-19 вылечился 5 341 231 пациент. Скончались за последние 24 часа 764 пациента. Всего в России с начала пандемии зафиксировано 148 419 летальных случаев. 17 июля в России зарегистрировали 25 116 случаев коронавируса. Как ранее заявил московский мэр Сергей Собянин, вакцина против COVID-19 помогает бороться с пандемией даже на фоне распространения новых вариантов коронавируса. НСН сообщала, что бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.