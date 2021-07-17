В России за сутки выявили 25 116 случаев коронавируса

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RT
В России за сутки зарегистрировали 25 116 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 933 115 пациентов с COVID-19.
В России за сутки выявили 25 116 случаев коронавируса
  • АГН «Москва»

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки выздоровели 21 437 человек. Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 322 345 пациентов. 

Скончались за последние 24 часа 787 пациентов. Всего в России с начала пандемии зафиксировано 147 655 летальных случаев.

16 июля в России зарегистрировали 25 704 случая коронавируса.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что каждую неделю в стране заметен прирост темпов вакцинации.

Как сообщала НСН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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