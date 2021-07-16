Мурашко заявил о росте темпов вакцинации в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что каждую неделю заметен прирост темпов вакцинации от коронавирусной инфекции в стране.

«Каждую неделю видим прирост. Вот сейчас мы видим этот прирост ещё в два раза», — цитирует портал «Вести.Ru» Мурашко.

По его словам, в пиковые дни темпы вакцинации доходят до 1 млн человек за сутки.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости увеличить объёмы производства вакцин от коронавируса.

В начале июня, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.