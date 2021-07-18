Собянин заявил об эффективности вакцинации на фоне новых вариантов коронавируса
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«Мы работаем с большими данными, с официальными данными. Видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных. Это не просто какие-то рассуждения. Мы точно, до последнего человека, до последней цифры, знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько тяжело, были ли госпитализированы», — цитирует Собянина РИА Новости.
Мэр подчеркнул, что власти не теоретизируют, а «точно знают».
«И это знание даёт вывод, что вакцинация помогает, несмотря на то что мы имеем дело с новым штаммом, с «дельтой», тем не менее вакцина эффективна против этого заболевания», — подытожил мэр столицы.
16 июля Собянин сообщил, что работодатели в Москве выполнили задачу по вакцинации сотрудников: за предыдущие шесть месяцев были вакцинированы «всего 1,7 млн москвичей», а «за последний месяц к ним прибавились ещё 2 млн».