Собянин заявил об эффективности вакцинации на фоне новых вариантов коронавируса

Вакцина против COVID-19 помогает бороться с пандемией даже на фоне распространения новых вариантов коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что власти отслеживают все случаи заболевания, в том числе среди тех, кто сделал прививку.

«Мы работаем с большими данными, с официальными данными. Видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных. Это не просто какие-то рассуждения. Мы точно, до последнего человека, до последней цифры, знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько тяжело, были ли госпитализированы», — цитирует Собянина РИА Новости.

Мэр подчеркнул, что власти не теоретизируют, а «точно знают».

«И это знание даёт вывод, что вакцинация помогает, несмотря на то что мы имеем дело с новым штаммом, с «дельтой», тем не менее вакцина эффективна против этого заболевания», — подытожил мэр столицы.

16 июля Собянин сообщил, что работодатели в Москве выполнили задачу по вакцинации сотрудников: за предыдущие шесть месяцев были вакцинированы «всего 1,7 млн москвичей», а «за последний месяц к ним прибавились ещё 2 млн».