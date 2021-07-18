Собянин заявил об эффективности вакцинации на фоне новых вариантов коронавируса

Короткая ссылка
Вакцина против COVID-19 помогает бороться с пандемией даже на фоне распространения новых вариантов коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что власти отслеживают все случаи заболевания, в том числе среди тех, кто сделал прививку.
Собянин заявил об эффективности вакцинации на фоне новых вариантов коронавируса
  • © Портал мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

«Мы работаем с большими данными, с официальными данными. Видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных. Это не просто какие-то рассуждения. Мы точно, до последнего человека, до последней цифры, знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько тяжело, были ли госпитализированы», — цитирует Собянина РИА Новости.

Мэр подчеркнул, что власти не теоретизируют, а «точно знают».

«И это знание даёт вывод, что вакцинация помогает, несмотря на то что мы имеем дело с новым штаммом, с «дельтой», тем не менее вакцина эффективна против этого заболевания», — подытожил мэр столицы.

16 июля Собянин сообщил, что работодатели в Москве выполнили задачу по вакцинации сотрудников: за предыдущие шесть месяцев были вакцинированы «всего 1,7 млн москвичей», а «за последний месяц к ним прибавились ещё 2 млн».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить