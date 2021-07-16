В России зафиксировали максимальный суточный рост числа жертв COVID-19

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В России за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 799 человек. Это максимальное суточное значение с начала пандемии.
В России зафиксировали максимальный суточный рост числа жертв COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки подтверждено 799 смертей... За весь период по России умерли 146 868 человек», — говорится в заявлении.

15 июля в России зафиксировали 761 смерть от коронавируса.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с пандемией в мире ухудшается.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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