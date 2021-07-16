В Госдуме поддержали идею проводить психологические консультации для школьников в период экзаменов

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Полина Полетаева
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение Ирины Волынец ввести регламент по консультированию психологами школьников 9-х и 11-х классов в период подготовки и проведения экзаменов.
В Госдуме поддержали идею проводить психологические консультации для школьников в период экзаменов
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Надо отметить, что Ирина Волынец — очень неравнодушный общественный деятель, многодетная мама, которая сегодня занимается вопросами защиты материнства и детства Республики Татарстан. Она регулярно предлагает разного рода идеи. Некоторые из них — реализуемые, некоторые — частично реализуемые. Но в любом случае я считаю, что то, что звучат разного рода предложения, — хорошо. Потому что они порождают нужную в обществе дискуссию социального характера», — сказал Нилов.

Депутат отметил, что ОГЭ и ЕГЭ — «серьёзная психологическая нагрузка на ребёнка», поэтому он поддерживает данную инициативу.

«Действительно, во время ОГЭ и ЕГЭ происходит серьёзное психологическое давление на детей, и в этом случае помощь психолога, конечно, крайне нужна и важна. Поэтому, полагаю, что, если данный вопрос будет решён положительно, то от этого все только выиграют. Сколько случаев, когда умные ребята, отличники, которые хорошо учились, попав в такую зону дискомфорта, вдруг не набирали нужные баллы. Получается, что в таком случае им может не хватить баллов для поступления в выбранный вуз. Это серьёзнейший стресс и для них, и для родителей», — заключил собеседник RT.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть возможность введения регламента по консультированию психологами школьников 9-х и 11-х классов в период подготовки и проведения экзаменов. 

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