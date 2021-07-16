В России предложили проводить психологические консультации для школьников в период экзаменов

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Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть возможность введения регламента по консультированию психологами школьников 9-х и 11-х классов в период подготовки и проведения экзаменов. Копия обращения на имя министра просвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
В России предложили проводить психологические консультации для школьников в период экзаменов
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Она отметила, что тема ЕГЭ и ОГЭ и связанного с госэкзаменами напряжения является одной из самых обсуждаемых в сфере образования с момента их внедрения.

«В целях сохранения психологического здоровья школьников прошу Вас рассмотреть возможность введения регламента по проведению консультаций психологов школьников 9-х и 11-х классов в период подготовки и проведения экзаменов», — говорится в тексте обращения.

Общественница подчеркнула, что поддержка психологов должна оказываться за счёт средств государственного бюджета на заявительной основе.

Волынец также выразила мнение, что в дополнение к плановым консультациям можно запустить единый телефон психологической поддержки для выпускников, которым предстоит сдача ЕГЭ и ОГЭ.

Ранее в России выступили с предложением предоставить школьникам из экономически неблагополучных семей специальные сертификаты для оплаты курсов по подготовке к ЕГЭ.

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