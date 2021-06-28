В России предложили выдать ряду школьников сертификаты на курсы по подготовке к ЕГЭ

В России выступили с предложением предоставить школьникам из экономически неблагополучных семей специальные сертификаты для оплаты курсов по подготовке к ЕГЭ. Об этом говорится в обращении Анны Маркс, директора Института прогрессивного образования, к министру просвещения страны Сергею Кравцову. Копия соответствующего документа есть в распоряжении RT.

Опрос, проведённый Институтом прогрессивного образования, показал, что среди выпускников школ этого года каждый четвёртый занимался с репетитором.

При этом 72% опрошенных брали уроки в онлайн-школах или посещали платные спецкурсы при образовательных учреждениях.

Также, как отметила большая часть учеников (54%), для поступления в вуз им необходимо было сдать три предмета, ещё 32% сдавали четыре.

По словам Маркс, исходя из того, что стоимость одного занятия с репетитором может варьироваться от 300 до 3 тыс. рублей в зависимости от региона России и статуса педагога, ежемесячные расходы на подготовку ребёнка к экзаменам могут составлять от 2,5 тыс. до 24 тыс. рублей.

«В этой связи просим вас рассмотреть возможность предоставления специальных образовательных сертификатов для оплаты курсов (не менее чем по трём предметам), в том числе онлайн, по подготовке к ЕГЭ за счёт государства для детей из социально уязвимых слоёв населения, номиналом не менее 20 тыс. рублей по одному предмету», — предложила она.

По мнению Маркс, такая мера поспособствует повышению доступности качественного высшего образования для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Ранее эксперты Федерального института педагогических измерений рассказали о самых распространённых ошибках на ЕГЭ.