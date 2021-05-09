Эксперты рассказали о самых распространённых ошибках на ЕГЭ
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
По словам специалистов, в случае с геометрическими заданиями наиболее «слабым звеном» является стереометрия повышенного уровня сложности — у большинства участников трудности начинаются уже при построении и чтении чертежа.
Ряду выпускников также сложны начала математического анализа, математические модели. По математике лидируют арифметические ошибки, на втором месте — невнимательность.
«Огромное количество ошибок связано с дробями, процентами и с отрицательными числами», — заявил руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
По его словам, до 40% ошибок у тех, кто плохо сдал экзамен, связаны с тем, что ученик неверно понял условие.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.