Эксперты рассказали о самых распространённых ошибках на ЕГЭ

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Эксперты Федерального института педагогических измерений рассказали о самых распространённых ошибках на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Эксперты рассказали о самых распространённых ошибках на ЕГЭ
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

По словам специалистов, в случае с геометрическими заданиями наиболее «слабым звеном» является стереометрия повышенного уровня сложности — у большинства участников трудности начинаются уже при построении и чтении чертежа.

Ряду выпускников также сложны начала математического анализа, математические модели. По математике лидируют арифметические ошибки, на втором месте — невнимательность.

«Огромное количество ошибок связано с дробями, процентами и с отрицательными числами», — заявил руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

По его словам, до 40% ошибок у тех, кто плохо сдал экзамен, связаны с тем, что ученик неверно понял условие.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.

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