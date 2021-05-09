Эксперты рассказали о самых распространённых ошибках на ЕГЭ

Эксперты Федерального института педагогических измерений рассказали о самых распространённых ошибках на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).

Об этом сообщает «Российская газета».

По словам специалистов, в случае с геометрическими заданиями наиболее «слабым звеном» является стереометрия повышенного уровня сложности — у большинства участников трудности начинаются уже при построении и чтении чертежа.

Ряду выпускников также сложны начала математического анализа, математические модели. По математике лидируют арифметические ошибки, на втором месте — невнимательность.

«Огромное количество ошибок связано с дробями, процентами и с отрицательными числами», — заявил руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

По его словам, до 40% ошибок у тех, кто плохо сдал экзамен, связаны с тем, что ученик неверно понял условие.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.