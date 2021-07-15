Врач дал рекомендации по поведению в жаркую погоду

Главный врач «Инвитро-Москва», доктор медицинских наук Сергей Хомяков советует во время жаркой погоды ограничить время пребывания под прямыми солнечными лучами, пить воду и находиться дома в хорошо проветриваемом помещении.

«В жаркую погоду для людей, неакклиматизированных к высоким температурам, лучше оставаться дома в хорошо проветриваемом, а лучше в кондиционируемом помещении. Необходимо ограничить пребывание на улице, особенно под прямыми солнечными лучами, носить лёгкие головные уборы, пользоваться зонтиками», — приводит РИА Новости его слова.

Хомяков заявил о необходимости обильного потребления жидкости.

«При появлении чувства жажды наш организм естественным образом путём испарения жидкости через кожу пытается спастись от жары. Поэтому мы теряем воду. Необходимо возмещать водный баланс. Пить лучше всего чистую комнатной температуры или прохладную — но не ледяную — питьевую воду», — добавил специалист.

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