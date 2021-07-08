Врач дала рекомендации людям преклонного возраста в связи с жарой

Заведующая первым терапевтическим отделением Мариинской больницы Санкт-Петербурга Наталья Гончар дала советы пожилым людям, как уберечься от теплового удара.

В беседе с «Невскими новостями» медик посоветовала людям преклонного возраста обязательно носить головной убор.

Пожилым людям надо стараться находиться дома, не выходить на улицу без необходимости. Если вышли, то идти не по солнечной стороне, стараться передвигаться не спеша. По возможности нужно избегать физических нагрузок и пить больше воды.

«Сейчас идёт активное использование вентиляторов, но при температуре воздуха выше +35 °С вентилятор, конечно, не помогает. Однако если человек сидит под потоком холодного воздуха, можно простудиться... При жаре очень помогает влажная уборка. Стоит как можно чаще принимать прохладный душ, делать холодные компрессы», — посоветовала эксперт.

Ранее врач-кардиолог ЦКБ Управления делами президента Дарья Волкова в беседе с телеканалом «360» рассказала, как снизить артериальное давление в жаркую погоду.