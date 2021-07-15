Вирусолог исключил заразность человека после вакцинации от коронавируса

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Человек не может стать заразным после вакцинации от коронавируса, так как в препарате нет живого вируса. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев.

«Человек не может быть заразным после прививки от коронавируса, потому что ни в одной вакцине нет живого коронавируса. Он либо инактивирован, либо это его ослабленный фрагмент, вставленный в аденовирус», — приводит ТАСС его слова.

Лукашев призвал не путать симптомы после вакцинации с реальным заболеванием COVID-19.

«И температура, и другие яркие симптомы являются всего лишь нормальной внутренней реакцией организма на фрагменты микроорганизма и свидетельствует о том, что иммунная система правильно воспринимает введённую прививку», — сказал вирусолог.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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